Karujaht edeneb Lääne-Virus tasapisi

Lisaks inimpelglikkuse minetanud ja selle tõttu tuntuks saanud Rakvere valla Kullaaru kandi metsaotile on jahimehed tabanud veel ühe karu Uhtnas ja teise Tudus.

"Vaikselt edeneb," lausus Rakvere Jahindusklubi tegevjuht Jaan Villak. "Karude puudust ei ole. Seitse-kaheksa jahimeest käib iga päev väljas ja enamik neist on karu näinud. Mõni isegi mitut. Muidugi, karu nägemine on üks asi, aga tema kättesaamine teine. Nädalalõpul on meestel rohkem aega ja siis peaks juba rohkem uudiseid tulema."