Laekvere rahvamajal uus juhataja – Liisa Uukkivi

Uukkivi on lõpetanud Tallinna ülikooli rekreatsioonikorralduse eriala. Enamuse oma elust on ta elanud suurlinnas, kuid sattunud juhuse tahtel Laekverre, mis on olnud tema koduks nüüd juba pea kümme aastat. "Olen olnud alati aktiivne tegutseja, armastanud teatrit, muusikat ja kunsti sellest ajast, kui ennast mäletan," tutvustas end kultuuritempli uus juht. "Muusikaga olen tihedalt seotud siiani, kuuludes solistina erinevatesse muusikakollektiividesse. Olen hea suhtlemisoskusega, loominguline, aktiivne ning igati positiivse ellusuhtumisega. Oman tööalaseid kogemusi nii ürituste korraldamises, laste- ja noorsootöös kui ka personalijuhtimises."