Kolumn: ma armastan moslemit, 5. lugu

Moslemimaailmas algab homme õhtul suur pidu – Eid al Adha ehk ohvripüha. Kes on sel ajal Mekas palverännakul, neil on topeltpidu: palverännaku lõpetab al Adha. Palverännak toimub igal aastal, selles osaleb miljoneid moslemeid, kel on unistus ja südamekohustus vähemalt kord elus käia ära Mekas.