Taasiseseisvumispäeva saab Lääne-Virumaal tähistada eriilmeliselt

Augusti kahekümnendal päeval annab Rakvere Rahvaaias kell 13 kontserdi armastatud laulja Ott Lepland, keda toetab ja saadab Virumaa Poistekoor. Nii astubki Rahvaaia tiigi kaldal asuvale lavale päris mehine ja uhke esinejate rivi. Kontserdi avab sügisel 27-aastaseks saav Virumaa Poistekoor, keda juhatab Kuno Kerge. Poistel on seljataga tõsine hooaeg: kooriproovid, koorilaager Remnikul, laulupidu ja muidugi ka vahva suvi.

Rakvere kultuurikeskuse projektijuht Katrin Põllu rääkis, et poistekoor esitab kolm laulu, millest kaks – “Aatomiku laul” ja “Mere kutse” – tulevad otse laulupeolt.“Taasiseseisvumispäeva kontserdi teeb aga eriliseks see, et Virumaa Poistekoor ja Ott Lepland laulavad ka koos ning ühisettekandele tulevad Koidula ja Mattiiseni “Sind surmani”, Eespere “Ärkamise aeg” ning Ilvese ja Leplandi “Kuula”,” loetles Põllu.