Kolmapäeva hommikul veidi enne kella seitset teatati häirekeskusele, et Rakvere–Haljala teele on eksinud lehm, kes ohustab liiklust. Sündmuskohale kihutas politseipatrull, et tagada liiklejate turvalisus, ning paarikümne minuti jooksul saabus ka loomaomanik, kes sarvilise minema toimetas.