Haljala vallast lahkub ehitusspetsialist, vajatakse uut

“Kevadel otsustas ta ära minna ning nüüd on ta osalise tööajaga meil augusti lõpuni edasi. Päris ilma ehitusspetsialistita me ei ole,” selgitas Naan ja lisas, et ühe konkursi tähtaeg lõppes 31. juulil ja sinna ei laekunud ühtegi sooviavaldust. Konkurssi pikendati nüüd 23. augustini. “Loodame leida,” märkis Naan.