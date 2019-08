Selle aasta esimesel septembril alustab oma kooliteed Lääne-Virumaa koolides hinnanguliselt 611 esimese klassi last.

Rakvere linnas läheb kooli umbes 177 last. Kadrina vallas saab aabitsa 61 last, Väike-Maarjas on 56, Rakvere vallas 47, Viru-Nigula valla koolides 45 kooliuusikut. Haljala vallas alustab kooliteed 38, Vinni vallas 70 ja Tapa vallas 117 tüdrukut-poissi.