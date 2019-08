Hobuveskis käib etendus kergeusklikust härra Biedermannist. Oi, kui ohtlik võib olla naiivsus! Kas hoiatusega on hiljaks jäädud? Sest allkorrusel, kus ripuvad üleriided, hiilib taskuvaras. Ta töö on paganama lihtne: taskuis on raha ja kraami ohtralt ja kõik inimesed on ülakorrusel. Või kas ikka kõik?