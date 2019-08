Neil suveõhtuil, kui Rakvere teatris etendusi ei ole, ei malda hulk Rakvere näitlejaid siiski lavalt eemal olla. Mis ilmakaarde ka ei vaata, ikka askeldab kuskil seal mõnes Eestimaa paigas suvelavastuses keegi meie kandi näitleja. Kas nad siis ei puhkagi? Pole tõsi. Puhkavad küll, ja lisaks märgib üks ja teine, et see just ongi hea puhkus: olla koos toredate kaaslastega kaunis paigas ning teha seda, mis südamele armas.