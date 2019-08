Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla ütles, et fänne tervitatakse hea iiri muusikaga. "Iiri muusika on vapustavalt vahva. Kes folgile tulevad saavad palju elamusi," lubas Veedla. Tema ise ootab pühapäevast iiri setterite show´d. Need imelised loomad lõpetavad seekordse festivali. "Iirimaa on ainus Euroopa riik, kus elab koeri rohkem kui inimesi," sõnas Veedla.