Pühapäev pakub suvesooja, kuid ka äikest

Öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu laieneb üle Eesti, kohati võib olla äikest. Puhub kagutuul 3-8 m/s, Lääne-Eesti saartel lõunakaare tuul 5-11 m/s. Sooja on 12-17 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja kohati on äikest. Õhtupoolikul Liivi lahe piirkonnast alates sajud lakkavad ja pilvisus hõreneb. Tuul pöördub päeva jooksul kõikjal lõunasse ja edelasse 5-10, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti 12-15 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.