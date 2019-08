Galerii. Käsmu vallutavad tänavamuusikud  

Eilsel avamisel meenutas Käsmu meremuuseumi peremees Aarne Vaik esimest Viru Folki. Tookord oli ta jalutanud küla peal, kui tema kõrvu kostis kaunis muusika. "See heli puudutas mind sügavalt," sõnas Vaik. Tookord mängis Sireli talu õues väike poiss Arvo Pärdi tuntud viisi "Ukuaru valss". "See poiss oli Kert Krüsban. Täna on ta jälle folgil. Staarina, suure tegijana. Viru Folk on äratanud ellu ühe suure lõõtsamehe," sõnas Vaik.