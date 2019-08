Nevolihhin ja Mülla aitasid Eesti kergejõustikukoondist

Mülla saavutas teivashüppes tulemusega kolm meetrit ja 85 sentimeetrit viienda koha. See andis Eestile punktitabelisse kaheksa punkti. Nevolihhin tegi kaasa 800 meetri jooksus, mille lõpetas ajaga 2.08,79 seitsmendana ning teenis koondisele kuus punkti.

Tingimused on meie sportlaste jaoks Horvaatias harjumatud. Kelly Nevolihhini sõnul valitseb korralik kuumus, päeval oli ainuüksi varjus sooja 33 kraadi. "Nii kuumaga polnud varem jooksnudki," lausus ta. Enda jooksuga välejalg rahule ei jäänud. "Kuumus tegi jalad päris pehmeks ja jäin esimesel ringil karpi ka, seetõttu oli esimene ring aeglane. Aga lõpusirgel jaksu oli ja võitlesin mõned kohad tagasi," tähendas ta.

Esimese päeva järel on suurema osa oma tugevamate atleetidega võistlev Eesti tosina riigi hulgas liider: kahekümne ühe alaga on kogutud 185 punkti. Sloveenial on teisena 179 ja Lätil kolmandana 165 punkti. Pühapäevasel teisel võistluspäeval ootab ees veel üheksateist ala.