Naiste võrkpallikoondis madistas Šveitsiga viis geimi

"Eks ta oli rabe. Osad mängijad siin ja seal ootamatult võib olla ei olnud nii head, kui võis eeldada. Samas oli vahepeal pikem mängupaus: viimati mängisime 15. juunil ehk sisuliselt kaks kuud tagasi," rääkis Eesti naiskonna peatreener Andrei Ojamets. "Šveitslased tulid siia Prantsusmaalt, kus nad mängisid kolm mängu prantslastega. Kuigi nad on trenni teinud palju vähem kui meie, siis selge see, et mängupraktika on suur asi."