Suvine galerii: Eisma merepäev edenes sadamasillal ja tüünel veel

Tegevust jagus kogu päevaks: sõideti aerulaudadel ja purjekatel, avatud olid mitmesugused töötoad. Juba hommikul anti avapauk traditsioonilisele sadama regatile. Eisma sadama omanik Tiiu Pedaja ütles, et merel purjetab 65 last. "Nad teevad moodsat viievõistlust. Kaheksateist last on meie enda Eisma purjespordikooli lapsed," rääkis Pedaja.