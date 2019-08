Nüüdseks on uus õpilaskodu püsti ja juba saab aimu, missugustes tubades õppurid elama hakkavad.

Möödunud aasta oktoobris algas vana õpilaskodu lammutamine. Nüüdseks on uus hoone püsti ja juba saab aimu, missugustes tubades õppurid elama hakkavad.

Tänapäevase neljakorruselise õpilaskodu valmimistähtaeg on selle aasta novembris. Projekti maksumus on ilma käibemaksuta 4,53 miljonit eurot. Hoone ehitab AS Merko Ehitus.