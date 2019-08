Kiri: Moonaküla teede tegeliku ehituse kirjeldus

Hr Korbe väitel alustati teeremonti Moonaküla inimeste tungival soovil. Kui seda küsiti koosolekul 47 inimeselt, ei nõustunud sellega keegi. Kõverad aiapostid, lõhutud ääre- ja kõnniteekivid, viltune aiavärav ja lõhutud väravalink, rikutud hekk (48 aastat vana). Käsu korras tuli autod parkida parki. Seal mõlgiti ja rikuti inimeste autod paari nädalaga. 25 aastat olen firmaomanikuna tööliste makse maksnud ka Rakvere linnale. Tänuks jäid mulle tühjad pihud. Paljud tööd oma krundi juures olen ringi teha lasknud mina. Tööd on kestnud kolm kuud. Minu majas aasta tagasi tehtud remondist pole jälgegi. Laed on hallikasbeežid, seinad samuti. Ööpäev läbi käib transiitliiklus Põhja tänava kaudu. Enamik liiklejaid on võõrad. Järgmine suvi on mul tarvis teha uus sanitaarremont. Kas linn annab selleks raha?

Kõige suuremad kannatajad on Põhja tänava elanikud, seda liikluse poole pealt, osaliselt ka Kesk tänava inimesed. Paljud väärarengud tööde protsessis peatasin mina, kutsudes kohale hr Korbe, Rakvere linnaarhitekti. Arhitekt väitis, et tema ei tea sellest projektist midagi. See olevat linna tellitud ja tema sellest miskit ei tea. Ometi on arhitekt linna palgal. Mis funktsioon siis temal üldse on? Kas peaasi, et raha saab? Kohal oli ka hr Paap. Sellegipoolest ei võetud ette midagi ja kõik jätkus vana rada pidi. See oli kaks kuud tagasi ja siis oli alles üks kolmandik tänavatest songermaaks tehtud ja kaks kolmandikku veel tegemata.