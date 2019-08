Arvamusfestival või lihtsalt mokalaat?

Ajakirjanduses kõlasid seda kajastades pealkirjad, et debatt oli lahja ja sisutühi. Eks see sõltus paljuski debati juhtidest, kuid üldiselt võis see olla seletatav ühelt poolt tõigaga, et EKRE esimees Mart Helme seekord ei lasknud lendu niinimetatud EKRE retoorikat, mida kõik, suud pärani, ootavad ja pärast üheskoos kiruvad. Valitsuse kuldsuu oli seekord paljudele ootamatult vaoshoitud ja seega kujuneski suurfinaaliks olema pidanud debatist igav jutujoru. Jälle jama, eks ole!