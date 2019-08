Võõrliikide nimekiri täieneb

Võõrliikide ühtsesse Euroopa nimekirja kandmine on oluline, kuna vabakaubanduse tõttu liiguvad kogu Euroopa Liidus kaubad sisuliselt piirideta. See tähendab koostööd, et piirata nende liikide müüki ja levikut looduses.

“Nimekirja uuenduses on mitmeid pigem soojemat kliimat eelistavaid liike, samas näiteks jaapani humal võib Eestis, eriti saartel, muutuda invasiivseks ja ohustada loodust,” selgitas looduskaitseosakonna peaspetsialist Merike Linnamägi. Nimekirjas on nii taimi kui ka kalu ja samuti lind. Näiteks Uus-Meremaalt pärit mullas elav lameuss toitub mullas elavatest vihmaussidest. Vihmaussidel on aga oluline roll mulla viljakuse kandjana ning seetõttu tekitab lameussi levik olulist kahju nii loodusele kui ka majandusele.

Praegu on see lameuss Euroopa Liidus levinud teadaolevalt vaid Iirimaal. Looduses tõrje võimalik ei ole, seega tuleb taimi importides olla ettevaatlik, et lameussid loodusesse ei satuks.

Võõrliikide nimekirja kantud taimede import ja kasvatamine on keelatud. Juba kodus olemas olevate nimekirja kantud loomade või kalade lemmikloomana pidamine on lubatud, kui need ei paljune ega pääse loodusesse.