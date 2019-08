Põhivastuvõtt on lõppenud ja ligemale 90 protsenti õppekohtadest on eilse seisuga täidetud. Sel aastal osutusid kõige populaarsemateks koka ja abikoka ning pagari ja kondiitri eriala. Populaarsete kõrval on ka mitu eriala, kus vastuvõtt veel jätkub.