Paar porgandit liiga ei teeks

Vallbaumi sõnul teeniks raudtee riigile müümine mitut eesmärki. Lisaks Kunda elanike paremale ühendusele pealinnaga odavneks märgatavalt Kundast tarnitavate kaupade hind. “Eraraudteed on alati kallim kasutada kui riigile kuuluvat,” ütles Vallbaum. “Kui praegusel hetkel müüa riigile heas korras raudtee, siis saaks vältida vigu, mis omal ajal Haapsalu raudteega juhtusid. Kahtlemata tuleks investeeringuid sellesse lõiku teha, kuid majanduslikus mõttes oleks see kasulik. Kindlasti tõstaks see tehing märgatavalt näiteks Kunda tsemenditehase konkurentsivõimet Põhjamaades. Sadamani raudtee ehitamine on juba kaugem tulevik, millest saab rääkida, kui asjad on käima lükatud,” jätkas Vallbaum.