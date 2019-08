Selle aasta Viru Folgil esines ka üks Käsmu oma tüdruk. Kristi Tähiste ansamblist No More Fridays & The Maple Brothers pole küll põline käsmulane, kuid on veetnud siin oma paljud lapsepõlvesuved. Tema vanaema Epp Ojalill on aktiivne külaelanik, kohaliku käsitööseltsingu hing.