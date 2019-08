Vabatahtlikust lavatäheks: Tanel püüab tekitada mandoliinihullust

Oli aasta 2012, kui Tanel Sakrits läks Viru Folgile, et kuulata head muusikat. “Olen Käsmu võlu püüdnud mitu korda sõnadesse panna. Siin on midagi. Ma armusin Käsmu,” sõnas Sakrits. Käsmul ja Viru Folgil oli tema jaoks kohe mingi võlu. “Igal aastal on see omamoodi.” Esimesel korral märkas ta oma üllatuseks, et nii mõnedki sõbrad kooliteatrist olid vabatahtlikku tööd tegemas.