Prantsuse sõdurid said missioonimedalid

Prantsuse kontingendi ülema kolonel Damien de Besombes'i sõnul on prantslastel nii eestlaste kui ka brittidega, mida jagada, sest koos teenitakse ka Prantsusmaa juhitaval operatsioonil Malis.

"Prantsuse üksus on väga hästi Eesti 1. jalaväebrigaadi kuluvasse brittide juhitud NATO lahingugruppi integreeritud. Meie üksus moodustab umbes 25 protsenti pataljoni võimekusest ja meie ülesandeks on tegutseda Eestis heidutava jõuna," rääkis kolonel de Besombes, kelle sõnul on teenistus Eestis andnud unikaalse võimaluse üksteist tundma õppida ning koostoimimisvõimet harjutada.