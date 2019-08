Raili Nurga tõusis reitingutabelis

Sellest nähtub, et kolmel rahvusvahelisel jõuproovil – Vilnius Cadet Openil, Põhjamaade meistrivõistlustel ja Euroopa meistrivõistlustel – osalenud Rakvere spordikooli kasvandik Raili Nurga on kasvatanud jõudsalt punktiarvet ning teinud tänu sellele tabelis tubli tõusu: ta on vahetanud senise 551. positsiooni 175. koha vastu.