Noorfotograaf on võtnud südameasjaks kasutada kaamera asemel nutitelefoni

Lapsepõlves käis Chris­tian vanematega tublisti looduses ja kalalgi. “Ma olen kirglik kalamees, ja eks on palju olukordi tulnud ette, kus kalal olles on vaja pildistada mõnda huvitavat putukat või muud loodusnähtust. Selleks olen ma valinud fotoaparaadi asemel hoopis nutitelefoni, sest parim kaamera on ikkagi see, mis kogu aeg kaasas on,” räägib Christian.