Kadrinas kirikus musitseerib flöödi ja oreli duo Šveitsist

Erakordselt suure lavakogemusega Verena Steffen on esinenud kontsertidega pea kõikjal Euroopas, lisaks Ameerikas, Austraalias ja Mehhikos.

Steffeni peamiseks ansamblipartneriks on Olivier Eisenmann, kuid ta on solistina üles astunud ka paljude sümfooniaorkestrite ees üle maailma. Verena Steffeni kaunist mängu on jäädvustatud paljudes Šveitsi Raadio salvestustes. Lisaks kontsertide andmisele tegeleb Verena Steffen flöödimängu õpetamisega.