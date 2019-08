Kadri Voorandi CD tõrjus plaadimüügi edetabelis Ed Sheerani liidrikohalt

Võimu haaras Kadri Voorandi helikandja "In Duo With Mihkel Mälgand", kirjutab Muusika Planeet .

28-aastane Sheeran püsis pingerea tipus kolm nädalat järjest ja seekord kuulub tema hiljuti ilmunud CD-le kolmas koht. Nagu juba mainitud, siis esimene on nüüd Kadri Voorand, kelle "In Duo With Mihkel Mälgand" on kuldmedalil neljandat korda ning teisel platsil asub järgmisel nädalal Tallinna Lauluväljakul esineva maailma armastatuima tenori Andrea Bocelli plaat "Sì".