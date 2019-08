Rakvere lihatööstuse logo püsib Tarva mängusärgil

"Käesoleva hooaja eel on aga eriti hea meel tõdeda, et Rakvere Tarva eestvedaja Arnu Lippasaar, treener Juris Umbraško ja mängijad on teinud suurepärast tööd – klubi on keerulisest situatsioonist välja tulnud ja end esimesest liigast taas kõrgliigasse võidelnud. Usun, et Tarvas rikastab algaval hooajal nii kohalikku spordielu kui ka pakub kogu Eesti korvpallifännidele palju elamusterohkeid mänge ja võidurõõmu."

Arnu Lippasaar lausus, et Rakvere lihatööstus on kahtlemata meeskonna tugisammas, mis annab kindlustunde ja motiveerib rohkem pingutama. "Ilma nendeta peaksime tegema väga tõsist tööd ja nendele samaväärset asendust leida oleks keeruline, kui mitte võimatu," rääkis ta.

"See, et Rakvere lihatööstus on nii pikkade aastate vältel Rakvere korvpalli toetanud ja toetab edasi, on ainult positiivne. Usun, et oleme seni näidatud tulemustega nende usaldust õigustanud. Anname endast parima, et nii toetajatel kui ka poolehoidjatel oleks põhjust meie üle rõõmu tunda."