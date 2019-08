Rongidest ja laevadest

Kui tuhatkonna elanikuga Turba alevik saab tänu valmivale raudteelõigule juba tänavu rongiühenduse pealinnaga, võiks selle saada ka kolm korda suurema rahvaarvuga Kunda linn. Seal on rööpad juba maas, puudub vaid ooteplatvorm. Isegi ronge poleks vaja juurde osta. Viru-Nigula vallavanem ja ettevõtja Einar Vallbaum on välja käinud idee, et seesama rong, mis praegu jääb ööseks Rakverre, võiks ööbida Kundas. Seda liini on kord juba pikendatud: enne 29. maid 2005 oli lõppjaam Tapa.