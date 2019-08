Kontrollimatu kütusevargus

Ministri sõnul tehakse küll kontrollreide erimärgistatud kütuse varguste tuvastamiseks, kuid iga tankla juurde kontrolli panna pole võimalik. Järvik tõi näite Järvakandist, kus Soome numbrimärkidega reka eestlasest juht laadis öötundidel klaasipuru. Küsimusele, miks ta öösel töötab, vastas sohver, et Eestis on lubatud koorma maksimaalseks kaaluks 40 tonni, Soomes 60. Tema paneb 60 tonni täis, ja et öösel eriti politseinikke kontrollimas ei ole, sõidab vaikselt sadamasse. Seal tangib ta veel erimärgistatud diislikütust, mis seaduse kohaselt on mõeldud ainult põllumajandusmasinatele.