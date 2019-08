Kaks korda odavamalt, järeleandmisi tegemata

Mitu autotootjat on vaevaks võtnud otsida lahendust ülemaailmsele kütusekriisile. Üheks uuemaks lähenemiseks on CNG-l ehk surumaagaasil töötavad mootorid. Kuna maagaasi loetakse mingil määral taastuvaks maavaraks ning see vabaneb nafta puurimisel, on otsustatud selle kasulikke omadusi rakendada. Maagaasi kasutades tuleb sõidu hind umbes kaks või isegi rohkem kordi odavam kui traditsiooniliste bensiini- või diislikütusega autodega.