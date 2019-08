Kadrinas kerkib tervisekeskus

Töökoosolekud, kus vahetatakse infot, täpsustatakse detaile ja tutvustatakse hetkeolukorda, toimuvad igal nädalal. “Töökoosolekud on töised,” sõnab omanikujärelevalve esindaja Felix Tamberg ja kiidab Kadrina valda tubli töö eest ehitustegevuse lihtsustamisel. Suhtlus perearstide ja valla vahel on tihe, selgitamaks välja, millised on meedikute soovid, et nendega hoone püstipanekul arvestada.