Kergliiklusteeta Rõmeda rahvas leidis lihtsa lahenduse

Kadrina vallavolikogu liige ja Rõmeda külavanem Ene Kiirkivi kõneles, et mööda seda rada on kohalikel pensionäridel hea postkastide juures käia ning bussi peale minna. “Tee on meil nii ohtlik. Aga leitakse, et meile pole seda kergliiklusteed vaja. Lubatakse igal aastal,” sõnas Kiirkivi. Ta lisas, et kui asfaltkattega kergliiklustee läheks liiga kalliks, siis võiks seal täitsa vabalt olla ka musta kattega tee. Saaks vähemalt turvaliselt liikuma.

Taneli talu peremees Jevgeni Markov ei pea paljuks nädalas korra või paar murutraktoriga rada sisse sõita. Murutee leiab tihedat kasutust ning läheb läbi mitme kinnistu bussijaama ja teadetetahvlini välja. “Siin oli suur poleemika, et miks kergliiklusteed ei tule. Aga inimestel on tehnika olemas, kes tahavad, saavad ise raja sisse ajada. See on nii väike asi,” rääkis Markov ning lisas, et lükkab talvel traktoriga samuti raja sisse. Markov sõnas, et kuni tervist jätkub, plaanib ta rada edasi hooldada. Tema sõnul oleks Rõmedale kergliiklustee tegemine raha raiskamine. “Elanikke on nii vähe, aga tee läheks nii kalliks,” lausus ta.