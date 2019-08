Politsei jahib kihutajaid

Aasta seitsme kuuga tuvastas politsei maakonnas 1765 lubatud sõidukiiruse ületajat, neist 937 ületasid kiirust enam kui 21 kilomeetrit tunnis. Võrreldes mullusega on kihutajaid vähem.

Tänavu on maakonnas toimunud 24 liiklusõnnetust, milles on viga saanud 37 inimest. Tihti on liiklusõnnetuse põhjus suur sõidukiirus.