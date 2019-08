Kaspar Eevald: “Sukeldumine on alati olnud minu jaoks selline trip iseendasse”

Vabasukeldumine on ala, mille puhul vee all viibimise aja jooksul õhku juurde ei saada, kasutada on vaid enese kopsus olev hulk õhku. Kaspar on kokku puutunud haidega ja silmitsi seisnud paljude raskustega. Katsumustest hoolimata mees oma hobi kindlasti ei jäta.

Millal te alustasite vabasukeldumisega?

Ma arvan, et see jäi kuskil aastasse 2012 või 2013, kui ma alustasin tavaliste suvereisidega Egiptusesse, kuna sinna on hea minna ja ka ilm on seal väga soodne. Suurema osa ajast veetsin ma vees. Mingil hetkel tekkis peas selline mõte, et kuidas inimesed hinge kinni hoides ja ilma abivahenditeta üldse vette sukelduvad. Üritasin alguses ise sellega tegelema hakata, aga mulle tulid ette piirid, millest ma ise üle ei saanud.

Hakkasin selle spordiala kohta rohkem uurima, tänapäeval on internetis kogu vajalik info olemas, iseasi kui usaldusväärne see on. Vaatasin YouTube’ist videoid ja lugesin vabasukeldumise kohta, hiljem sain aru, et just selline spordiala on ka tegelikult olemas. Aasta pärast läksin tagasi Egiptusesse ja avastasin puhtjuhuslikult oma praeguse treeneri. Tal oli oma vabasukeldumisklubi ja sealt kõik alguse saigi. Alustuseks võtsin sissejuhatava treeningu ja vastavad kursused. 2014. aastal tegin endale vajalikud sertifikaadid, et saaksin varustust rentida, sest ilma sertifikaatideta varustust ei väljastata.

Miks te sellise hobi valisite?

Enne vabasukeldumist oli mu suureks kireks motokross, mulle meeldis väga sõita ja sõiduisu oli suur. Kuna olin siis noorem, polnud mul nii palju rahalisi võimalusi, loomulikult kaasnesid motokrossiga ka suured vigastused, nii et otsustasin selle hobi kõrvale jätta. Kuid sukeldumine on alati olnud minu jaoks selline trip iseendasse, lisaks on see suur väljakutse, kuna sa ei lähe seda lihtsalt tegema ja muremõtteid vette laskma.

Sellele eelneb ettevalmistus, iseenda häälestamine nii vaimselt kui ka füüsiliselt – me oleme selle alaga seotud läbi ja lõhki. Sukeldumine on väga sügav spordiala, mind kõnetavad väga sellised sügavad teemad ja tegemised.

Kuidas te end rahulikuna hoiate?

Võin öelda, et see on väga suur enesekindluse kasvatamine. Eks meil kõigil ole hirme ja nende ületamine nõuab palju enesekindlust. Süda taob mul ikka enne sooritust, eriti kui ma lähen sügavusse, kus ma enne olnud pole, peas keerleb alati mõte, et kas ma saan sellega hakkama või ei, kuid ma tean, et saan igal hetkel otsa ringi keerata ja pinnale tulla.