"Noored kooli" toob pedagoogi Lasilasse

Merjam Ahmet on töötanud vabatahtlikuna inglise keele õpetajana Vietnamis ning osalenud mitme noorte- ja kultuuriühingu töös. Tema suurteks kirgedeks on matkamine, rändamine ja teater. Samuti usub ta tänulikkuse imelisse väesse ning kasutab seda iga päev.

Alustavaid õpetajaid tervitas haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets, kes avaldas lootust, et kaheaastane programm on sissejuhatuseks pikale karjäärile haridusvaldkonnas.

““Noored kooli” 12-aastane kogemus on näidanud, et enamik programmi vilistlastest jääb haridusse ja paljudest on saanud valdkonna eestvedajad – silmapaistvad õpetajad, koolijuhid ja uute algatuste loojad. See on vääriline täiendus Eesti suurepärasele õpetajaskonnale ja oluline panus aitamaks kaasa sellele, et meie haridus püsiks maailma tipus ka edaspidi,” rääkis Mart Laidmets.