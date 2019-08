Esiliiga turniiritabelis on JK Tarvas 19 punktiga eelviimasel, üheksandal kohal. Väljalangemistsoonist pääsemiseks on vaja edestada hetkeseisuga koha võrra kõrgemal paiknevat Tallinna FCI Levadia U21 meeskonda, kellel on 23 matšiga koos 23 punkti.