Vanemahüvitise arvutamine muutub alates 1. septembrist

Kui ema on enne lapse sündi töötanud, on tal õigus sünnituspuhkusele jääda ja 140 kalendripäeva eest sünnitushüvitist saada. Vanemahüvitise saamise õigus algab rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpupäevale järgnevast päevast. Seega, kui sünnitusleht algas 13. aprillil 2019 või varem, arvutatakse vanemahüvitis praegu kehtiva korra alusel. 14. aprillil 2019 või hiljem sünnituslehele jäänutele arvutatakse vanemahüvitis uue korra alusel.

Kui sotsiaalmaksuga maksustatav tulu puudus, on vanemahüvitise suuruseks nn vanemahüvitise määr ehk eelmise kalendriaasta 1. jaanuaril kehtinud miinimumpalk. 2019. aastal on hüvitise määr seega 500 eurot.

Vanemahüvitise ülempiiriks on üleeelmise aasta kolmekordne Eesti keskmine palk. 2019. aastal on vanemahüvitise ülempiir 3319,80 eurot.

Nagu öeldud, on vanemahüvitise saamise ajal lubatud teenida ka muud tulu. Vanemahüvitise suurus ei vähene juhul, kui ühes kuus saadav sotsiaalmaksuga maksustatav tulu on väiksem kui pool hüvitise ülempiirist. Kuna 2019. aastal on hüvitise ülempiir 3319,80 eurot, võib kuus teenida kuni 1659,9 eurot, ilma et vanemahüvitise summa väheneks. Eelmainitud arvestuspõhimõtted kehtivad ka vanemahüvitisele, mida makstakse lapse isale.

Kokkuvõttes ei saa öelda, et vanemahüvitise arvestus muutuks uue korra järgi keerulisemaks. Samas neile, kes kasutavad maksuvaba tulu iga kuu maksimaalses ulatuses, võib muudatus kaasa tuua vajaduse maksuvabastuse kasutust korrigeerida. Seega kui on juba teada, et vanemahüvitise õigus tekib alates 1. septembrist ning iga kuu on tulu suurus erinev – näiteks saadakse mõnel kuul boonust või teenitakse lisatulu, mis suurendab keskmist tulu ‒, oleks mõistlik teha tööandjale (palga puhul) või sotsiaalkindlustusametile (vanemahüvitise puhul) avaldus, et maksuvaba tulu vähendada või üldse mitte arvestada. See aitab vältida ootamatut tulumaksu juurde maksmise kohustust.