Rännakul mõistad, kuidas lahti lasta ja tähtsat märgata

"Taolise rännaku puhul on oluline kogetud paradoks. Ühtepidi on aega kõndida, aega olla teel ja see on tore," rääkis Tauno Toompuu. "Teistpidi koged, kuidas aega ei ole, sest iga hetk on ainulaadne ja kordumatu ja see ei tule iial tagasi. Kõik läheb mööda. Rännates saad eriliselt aru, kuidas elu seisneb saamises ja andmises. Nii nagu teekonnal mööduvad maastikud, käänakud, metsatukad, lilled, inimesed ... nii mööduvad elu hetked. Ja see möödumine ei tee neid kaugeltki tühisteks, vastupidi – see vääristab neid. Palverännakul õpid lahtilaskmist ja vabadust ning olulise märkamist."