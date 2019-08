Suurepärane: Rain Veideman naaseb Rakvere Tarvasse

"Lihtne vastus - hea pakkumine," kostis Veideman küsimuse peale, miks langes valik just Tarva kasuks. "Huvi tunti minu vastu mujaltki. Konkreetse pakkumiseni jõudsid lisaks Tarvale veel kaks klubi."

Tagamees lisas, et koju tagasi tulek valmistab talle endale suurt rõõmu. "Mul on väga hea meel ja tulen rahulikult siia kossu tegema. Aitan nii palju, kui suudan ja loodan, et äkki tuleb nüüd ka mõni inimene rohkem saali," märkis Rain Veideman.