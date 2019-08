Baasõppe läbinud sõdurid vandusid isamaale truudust

Tapal baseeruvas 1. jalaväebrigaadis rivistusid sadade külla tulnud lähedaste ja sõprade ees sõdurivande andmiseks üles 728 ajateenijat, kelle hulgas oli paarkümmend nõrgema sugupoole esindajat.

"Täna liitute te vennaskonnaga, keda liidab ühine vanne kaitsta meie kõikide kodu," lausus oma kõnes ajateenijatele 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus. "Vaadake kõiki neid inimesi, kes on tulnud teiega seda päeva jagama, sest nemad usuvad teisse ning neid te kaitsetegi. Pea püsti, rüht sirgeks ja julgelt edasi, sest teie oletegi need, kellest Eestimaa kaitsmine sõltub."

Üksikvõitleja põhioskuste omandamine kestis seitse nädalat. Selle aja vältel õppisid sõdurid tundma teenistusrelva, orienteeruma maastikul, tegutsema väliharjutustel ja omandasid esmaabivõtteid. Teadmisi saadi ka kaitseväelise käitumise ning kaitseväeteenistust reguleerivate õigusaktide kohta.

Kursuse lõpus sooritasid sõdurid sõdurieksamid ja läbisid kursust lõpetava rännaku.

Samuti ergutati täna Tapal ajateenijaid, kes pälvisid oma silmapaistva käitumise ja tegutsemise eest eraldi preemia. Üks tublidest, pealinna noormees Gregor Mändma lausus, et ta on tehtud valikuga rahul. "Tulin siia sellise mõttega, et võtan asjast nii palju, kui võtta annab. Ma arvan, et panen samamoodi ka edasi," rääkis ta. Sõjaväelase karjäärist Mändma veel ei unista, sest tema peas mõlguvad kõrgkoolis edasiõppimise plaanid. "Ma küll ei tea veel, kuhu ja mida, aga soovin kindlasti haridusteed jätkata."

Jalaväebrigaadi ülemalt ergutuseks meene saanud sõduri sõnul teenis ta preemia, kuna täitis talle pandud ülesanded nii hästi, kui oskas. "Proovin olla parim versioon iseendast ja arvan, et see ongi see, mida tuleb teha, et mingisuguseid ergutusi saada," lisas Gregor Mändma. Väikese boonusena võisid Mändma ning tema jao- ja rühmakaaslased maiustada sõdurirännaku võiduauhinna, suure magusa kringliga.

Pioneeripataljoni ülem major Ainar Afanasjev märkis, et noorsõdurite baasõpe, mille kestus on seitse nädalat, toimub nüüd uue kava järgi. See tähendab ajateenijate jaoks üpris intensiivset programmi. "Ega nalja ei olnud, vaid pigem oli kogu aeg tamp taga," ütles ta. "Esimene nädal oli sisseelamine ja põhimõtteliselt teisel nädalal juba mindi välilaagrisse. Välilaagrid olid igal nädalal ja läksid järjest intensiivsemaks."

Noormeeste ja neidude valmisolek ajateenistuseks oli major Afanasjevi hinnangul nii-öelda seinast seina. "Tendents on selline, et igasugust väljas [sportlikku] aja veetmist, jooksmist ja hüppamist tänapäeva noored ikka naljalt ei tee," sõnas ta ja lisas, et füüsiline vastupidavus võiks olla parem. "Kes on sportlased ja teevad trenni, need teevad niikuinii. Nendele, kes tulevad arvuti tagant, on koormav juba see, kui nad saavad vormi selga ja saapad jalga. Kui paned lisaks killuvesti ja hiljem rakmed, siis ongi koormus tegelikult suur. Lisaks rutiin – pead kellaaja peale tõusma, sööma ja muu," kõneles pioneeripataljoni ülem.

Sõdurite edasine teenistus jätkub autojuhikursusel või nooremallohvitseri baaskursusel. Neist viimase läbijatest saavad hiljem allüksuste ülemad, kes alates uuest aastast asuvad juba ise peamiselt oktoobrikutsega saabuvaid ajateenijaid juhtima.