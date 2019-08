Metsapäev tuleb Rakvere Kirikuparki

Tasuta buss väljub Rakverest Aqva spaa parklast kell 10. Buss sõidab tagasi Rakverre kogu pere metsapäevale kell 13. Ekskursioonile on vaja registreeruda.

Kogu päeva vältel on Rakvere Kirikupargis tegevusi kogu perele. Tutvumiseks on väljas tõeliselt võimas metsatehnika ning ekspertidelt saab küsida metsanõu. Lisaks põnevatele väljapanekutele on päev täis mitmesuguseid töötubasid ja jõukatsumisi alates metsaviktoriinist ja käbikorvpallist lastele kuni pesakastide meisterdamise ja mõõdusaagimiseni välja.