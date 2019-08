Koit Toome laseb kõlada aegumatul Jaak Joala loomingul

Koit Toome on öelnud oma eeskuju ja õpetaja kohta: “Jaak Joala on muusikaliselt mind kõige rohkem mõjutanud.”

Koit Toome on aastate jooksul korduvalt suurematel ja väiksematel lavadel Joala loomingut esitanud ning Eesti publik on need kontserdid alati väga soojalt vastu võtnud.