Suur interpreet Rein Rannap annab kontserdi

Rakvere kultuurijuht Eve Alte ütles, et üle pika aja on maestro Rein Rannap taas Rakveres ja selle kontserdi üle on tal siiras heameel. “Esitusele tulevad näiteks palad “Eesti muld”, “Nii vaikseks”, “Rahu”, “Ema süda” ja teised tuntud viisid maestro valikul. Tulemas on tõeliselt ilus ning väärikas kontsert kõigile muusikasõpradele,” rääkis Alte.