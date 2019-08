Vabatahtlikud on teinud ööjooksjate elu mõnusaks.

Täna õhtul antakse Rakveres start järjekordsele ööjooksule. Üheksandat korda toimuv spordifestival on pidu, kus osalemisrõõmu lisavad ägedad uuendused. Need on südameasjaks 500-le vabal tahtel panustavale inimesele.