Õhus on retrohõngu ja bensiinihaisu

Umbes kell kümme jõudsime Riiga. Täna toimub juhuse tahtel Riias Retrofest, kus sajad masinad Lätist, Leedust ja Eestist esindatud on. Kuigi Balti keti üritusega ei ole Retrofestil otseselt pistmist, on see hea sissejuhatus siiski. Suure kolonnina sõitsime Riia automuuseumi juurest kesklinna, kus huvilised autosid lähemalt vaadata said.