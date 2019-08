Ööjooksu poolmaratoni parim: "Tulin siia jooksu võitma"

Võidumees Ilja Nikolajev märkis, et tema plaan oligi noppida esikoht. "Ma tulin siia jooksu võitma. Konkreetset [ajalist] eesmärki ei olnud, vaid tahtsin võita nii aeglaselt, kui saab," kõneles ta. "Tuli välja, et Raido [Mitt] mõtles tulemust teha ja seepärast olen ma ka ajaga rahul."

Rada hinnates tunnistas Nikolajev, et see oli üldjoontes hea. Teisel ringil osutus kiiremate sportlaste jaoks keeruliseks harrastajate massist möödumine. Tema sõnul tuli seetõttu, et joosti üheaegselt nii raja paremal kui ka vasakus servas, korralikult rahva vahel laveerida.

"Rattur, kes mind aitas, läks kaks kilomeetrit enne finišit justkui vastu seina ja [politsei]mootorratas sõitis viimasel kilomeetril mu kõrval, mitte ees. Selles mõttes oli ikka päris raske," märkis ta. "Viimast kolmesadat meetrit ei kommenteeri. Inimesed ei saa finišisirgelgi aru, kui jookseb võitja ja see on mõttekoht."

Samas tähendas Ilja Nikolajev, et need inimesed, kes tulid nautima lihtsalt melu ja omalaadset jooksupidu, said Rakverest elamuse kätte. "Mehed ja naised, kes tahavad joosta aega, neil on siin natuke keerulisem," lisas ta. Ööjooksu nimetas Nikolajev enda jaoks kontrolljooksuks, millega ta jäi rahule. Mehe järgmine eesmärk on seotud septembris toimuva Tallinna maratoniga, kus ta ihkab saavutada eestlastest parima koha.