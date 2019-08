Vanad masinad stardivad mööda ajaloolist trassi

Teiste hulgas võtab ajaloolisest teekonnast osa Pärnumaa ettevõtja Raivo Hannus, kes sõidab 1933. aastal ilmavalgust näinud Chrysler CO 6-ga. Masinal on intrigeeriv ajalugu. Nimelt on see kolmekümnendatel kuulunud Al Capone jõuguliikmetele. Kui Al Capone transporditi ühest vanglast teise, soetas mafia neli Chryslerit, mis kõik eri paikadesse paigutati. Juhul, kui vanglast põgenemise katse oleks teoks saanud, oleks Hannusele kuulunud Chrysler Inglismaal lennujaamas jõugupealikku oodanud. Katse luhtus, auto konfiskeeriti ning paigutati Inglismaale automuuseumisse.