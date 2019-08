Loomakaitsjad kurdavad: suve lõpul kiputakse lemmikloomi hülgama

Loomulikult on inimestel eri põhjused, miks nad oma loomast loobuvad. Mõned neist on kindlasti ka ettenägematud ja ei ole paremat lahendust kui lemmiku ära andmine, tõdevad loomakaitsjad. Kuid tavalised on juhtumid, et loomaomanikud ei saa oma lemmikloomaga enam hakkama või toimuvad elumuutused. Loomakaitsjad puutuvad palju kokku ka juhtumitega, kus loom jäetakse üksi elama suvilasse või lahkunud sugulase koju. Arvatakse, et neljajalgsel ei ole vaja muud kui varjualust ja paar korda nädalas süüa.